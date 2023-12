Giorgetti: "UE come assemblea di condominio, incapace di decidere"

(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre 2023 “Manca la dimensione politica dell'Europa. La politica è un concetto associato alla decisione: se non decidi non fai politica e non governi. L'Europa è incapace di prendere qualsiasi decisione in termini tempestivi e strategici: corre dietro alla Cina e agli Stati Uniti. D'altronde quando sei in 27, poi saremo in 30 o 32, è impossibile decidere: chiunque ha esperienze in assemblee di condominio, ecco. Quella è l'immagine di come funziona l'Europa adesso”, ha affermato il ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti ad Atreju. Fonte Video Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev