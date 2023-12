Salvini: "Per il Ponte normale che Calabria e Sicilia mettano fiches"

14 dicembre 2023

(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2023 Dal palco della presentazione del libro “Fatti per Unire”, il ministro Salvini ha parlato del Ponte sullo Stretto: “È un corridoio, è inevitabile. È chiaro che unisce direttamente Sicilia e Calabria ed è normale che in un opera ambiziosa e unica al mondo, su cui gli italiani investono e mettono il loro contributo, una piccola parte di contributo richiesto alla Sicilia e alla Calabria mi sembra banale. Così come le Olimpiadi invernali Milano-Cortina che sono fra Lombardia e Veneto avranno un valore aggiunto per tutta Italia, ma le gare sono là ed è giusto che Lombardia e Veneto mettano una fiche in più. Il Ponte che unisce Sicilia e Calabria, mia figlia che è in prima media può intuire che è il Ponte degli italiani, ma unendo Sicilia e Calabria una piccola fiche da Sicilia e Calabria è normale che ci sia”. Fonte video Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev