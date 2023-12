Alberto Angela: "Le Domus romane a Palazzo Valentini? Un viaggio nel passato"

(Agenzia Vista) Roma, 13 dicembre 2023 "Un bel viaggio nel tempo e per me anche nella mia famiglia. Se dovessi ripercorrere tutto queste idi di dicembre, facendo un percorso che riassume quello che vedrete nelle Domus Romane, dobbiamo partire da chi ha fatto quella casa che dimostra grandissima conoscenza tecnica. Chi viene a Roma cerca l'origine del loro modo di pensare. Noi siamo figli di tutto questo e entrando nelle domus si entra in questo mondo antico" lo ha detto Alberto Angela, intervenendo alla presentazione del restauro delle Domus Romane di Palazzo Valentini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev