Zaia: Tajani dice no a terzo mandato? Blocco anacronistico, classe dirigente sia scelta da cittadini

11 dicembre 2023

(Agenzia Vista) Venezia, 11 dicembre 2023 Zaia: No a terzo mandato per Tajani? Blocco è anacronistico "Io penso che in democrazia ci sia la libertà di esprimere opinioni, pensieri e magari anche lavorare perché queste si verifichino. Ciò non toglie che la libertà di ognuno di noi finisce dove inizia quella dell'altro. Penso che il tema del blocco dei mandati sia qualcosa di anacronistico. Anacronistico perché ci sono solo due cariche che vengono elette direttamente dai cittadini e sono il sindaco e il presidente di Regione. Guarda caso sono le due cariche che hanno il blocco dei mandati. Il che vuol dire che il sindaco non può andare a fare il sindaco per più di due mandati, ma può stare una vita in Parlamento", le parole del presidente del Veneto Zaia dopo l'intervista al ministro degli Esteri Tajani sul terzo mandato del governatore del Veneto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev