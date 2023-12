Festa dell'Immacolata, le voci a piazza di Spagna: "Non ho visto il Papa, ma prego la Madonna"

08 dicembre 2023

(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2023 Nel pomeriggio dell'8 dicembre il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e Papa Francesco sono venuti a rendere omaggio alla statua dell'Immacolata. Un'enorme quantità di persone si sono affollate in piazza di spagna per assistere alla cerimonia. "Eravamo in prima fila - dice una ragazza - vengo spesso a Roma, ma non avevo mai visto dal vivo il Papa". "Non l'ho visto - dice una donna - mi dispiace, però l'importante è vedere la madonna. Prego per la pace nel mondo". "Vivo a Roma da sempre, una meraviglia che non succede tutti i giorni". "Abbiamo salutato Francesco". "Sono quattro volto che vengo - dice una signora - la prima volta vidi il Papa, questa è la terza volta che non lo vedo. Prima c'era meno gente". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev