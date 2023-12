Salvini: Ponte sullo Stretto pezzo del puzzle che parte da Palermo e arriva fino a Berlino

07 dicembre 2023

(Agenzia Vista) Calabria, 07 dicembre 2023 "Il progetto ponte, non è solo un progetto ingegneristico straordinario e sfidante che porterà lustro all'Italia nel mondo, ma è un pezzo di un puzzle che parte da Palermo e sale fino al nord della Calabria per arrivare a Roma, a Milano e a Berlino", le parole di Salvini alla presentazione del piano di investimenti del Gruppo FS in Calabria. / Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev