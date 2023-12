Ferraris (Ad Ferrovie dello Stato): "Il porto di Gioia Tauro? Un hub strategico"

07 dicembre 2023

(Agenzia Vista) Roma, 07 dicembre 2023 "Gioia Tauro è un porto strategico e prospetticamente crediamo che si possa fare un lavoro di sviluppo. Sia attraverso le infrastrutture, sia attraverso lo sviluppo di partnership, come quella che abbiamo stipulato con il gruppo MSC, che possono favorire lo sviluppo di interporti terminali e multimodali. In altre parole dobbiamo accelerare il deflusso dei containers man mano che arrivano nel porto. Se riusciamo a fare agevoleremo l'aumento dei traffici" lo ha detto l'Ad di Ferrovie dello Stato Ferraris, a margine della presentazione degli investimenti di Ferrovie dello Stato in Calabria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev