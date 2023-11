Transizione energetica, Bardi (Basilicata): "Regione è riferimento Paese per decarbonizzazione"

22 novembre 2023

(Agenzia Vista) Basilicata, 22 novembre 2023 “Il nostro è un territorio di riferimento per il Paese, perché qui abbiamo il fossile, l'eolico, l'idroelettrico, il fotovoltaico e grandi potenzialità che deriveranno anche dalle biomasse. La Basilicata si pone come luogo indispensabile per la sperimentazione dei processi innovativi di decarbonizzazione anche con il contributo del fossile“. Così il Presidente della Basilicata, Vito Bardi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev