De Luca: Ci avviamo verso un periodo molto delicato e complicato

19 ottobre 2023

(Agenzia Vista) Salerno, 19 ottobre 2023 "Non è che possiamo lasciarvi un mondo nel quale diventa impossibile vivere o per i disastri ambientali o per una diffusione di violenza, di terrorismo che vi toglie la serenità di vita. Ci stiamo avviando verso un periodo molto delicato, molto complicato", le parole del presidente della Campania De Luca in occasione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro al Teatro Augusteo di Salerno. / Immagini Fb Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev