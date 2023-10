Brennero, Salvini: Le ingiustizie non mi sono mai piaciute, per sempre prima gli italiani

(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2023 "Per quello che mi riguarda verranno sempre prima gli italiani. Questo non solo al Brennero. Le illegalità, le ingiustizie, le discriminazioni non mi sono mai piaciute e quindi i blocchi abusivi illegali austriaci al valico del Brennero causano più inquinamento, più malattie, più code, più traffico e più problemi economici a tutti i cittadini dell'Alto Adige e del Trentino, oltre che di Bolzano", le parole di Matteo Salvini a Bolzano. / Immagini Fb Bolzano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev