Biden: Ospedale Gaza colpito da razzo lanciato da gruppo terroristico

18 ottobre 2023

(Agenzia Vista) Israele, 18 ottobre 2023 "Anche il popolo palestinese sta soffrendo molto. Piangiamo la perdita di vite palestinesi innocenti come il mondo intero. Sono stato indignato e rattristato dall'enorme perdita di vite umane avvenuta ieri in un ospedale di Gaza. Sulla base delle informazioni raccolte oggi, sembra che si tratti di un razzo lanciato vagante da un gruppo terroristico a Gaza. Gli Stati Uniti sono inequivocabilmente a favore della protezione della vita civile durante i conflitti", le parole del Presidente degli Usa Biden in Israele. / Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev