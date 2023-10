Toti: "Bisogna conciliare i sogni dei giovani con le esigenze del mondo del lavoro"

(Agenzia Vista) Roma, 11 ottobre 2023 "Il salone di 'Orientamenti' è diventato un punto di riferimento, è cresciuto negli anni e ha superato il Covid. La nuova edizione è la più grande di sempre. E' un occasione di orientamento per migliaia di giovani per il loro percorso professionale. Lo scopo è il sogno: non abbandonare i sogni dei ragazzi e coniugarli con le esigenze del mercato" lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a margine della conferenza di presentazione dell'edizione 2023 di Orientamenti, alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev