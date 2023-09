Zaia: "Ci candidiamo ad essere la prima Regione a spegnere la rete in rame"

(Agenzia Vista) Veneto, 25 settembre 2023 "Come Veneto ci candidiamo a diventare la prima Regione in Italia dove spegnere la rete in rame e utilizzare solo quella in fibra ottica; un appuntamento che vogliamo si realizzi entro il 2030. Non sarà una cosa immediata, ritengo sia arrivato il momento di accelerare e favorire questo passaggio. La rete in fibra, come dicono gli esperti, è il futuro con velocità di download sempre maggiori, una rete scalabile, più sicurezza nella trasmissione e minori costi di gestione e quindi anche da parte degli utenti. Un'autostrada digitale dove vogliamo far crescere anche i servizi pubblici, con in testa la telemedicina e la sanità". Queste le parole del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, oggi a Cà Tron (Treviso) in occasione dell'apertura degli Stati Generali della Fibra Ottica. Fonte video: Regione Veneto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev