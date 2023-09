Tajani in Cina: "Bilancio missione certamente positivo"

04 settembre 2023

(Agenzia Vista) Cina, 04 settembre 2023 ”È un bilancio certamente positivo con un rafforzamento delle relazioni tra Italia e Cina nel contesto del partenariato strategico che deve rappresentare un'opportunità per i nostri imprenditori." Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani facendo il punto sulla missione in Cina, che oggi giunge al termine. "L'export rappresenta il 40% del Pil, noi abbiamo il dovere di rinforzarlo" e "dopo il nostro incontro si aprono nuove opportunità in Cina per la nostra economia", ha aggiunto Tajani. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev