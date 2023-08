Zaia (Veneto): "Con stato di emergenza per granchio blu accederemmo a misure per aiuti"

23 agosto 2023

(Agenzia Vista) Rovigo, 23 agosto 2023 “Se riusciamo ad avere dichiarazione dello stato di emergenza potremo avere una serie di misure, come aiuti e ammortizzatori sociali”, le parole del Presidente del Veneto, Luca Zaia, che questa mattina presso il Porto di Pila in Comune di Porto Tolle (Rovigo) ha incontrato i pescatori per trattare il problema della proliferazione del granchio blu e affrontare il relativo tema della richiesta di stato di emergenza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev