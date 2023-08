Autonomia differenziata, Fedriga: "Non è vero che regioni del Mezzogiorno non sarebbero all'altezza"

23 agosto 2023

(Agenzia Vista) Rimini, 23 agosto 2023 “Si deve partire dai livelli essenziali di prestazioni. L'Autonomia differenziata interviene dopo che lo Stato determina quali sono le prestazioni e quanto costano. Perché lo Stato garantisca le risorse. L'Autonomia differenziata dice allo Stato di far erogare quei livelli alle regioni, che portano un miglioramento delle stesse prestazioni. Oggi esiste una novella sbagliata che racconta del Mezzogiorno come non all'altezza dell'Autonomia differenziata. Sono convinto che i territori su alcune materie possano dare risposte migliori dello Stato”, le parole di Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Friuli-Venezia Giulia, in occasione di un incontro presso il Meeting di Rimini, dal titolo “Quale Stato e quali regioni?”. /Immagini Youtube Meeting di Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev