18 agosto 2023

(Agenzia Vista) Basilicata, 15 agosto 2023 Ferragosto, Bardi (Gov. Basilicata): Giornata felice per nostra Regione, sold out nelle località di mare Il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi: "Ferragosto è stato un giorno felice per il nostro territorio, tutte le località di mare hanno raggiunto il sold out". Vito Bardi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev