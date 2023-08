Tajani: "Nessuno in Europa farà mai accordo con Marine Le Pen o Afd

17 agosto 2023

(Agenzia Vista) Lucca, 16 agosto 2023 "Non è questione di veti ma di realtà. Noi, in quanto partito del Ppe, non potremmo mai accettare un'intesa con partiti anti europeisti come quello di Le Pen o l'Afd". Antonio Tajani lo ribadisce nel colloquio con il Corriere della Sera nel corso del quale avverte che "bisogna conoscere bene la polìtica europea per parlarne: il Ppe non accetterebbe mai un accordo di questo tipo, in Europa non valgono le logiche italiane. Non siamo io, Meloni e Salvini a decidere, ogni gruppo ha una sua identità e autonomia. E' irrealistico - manda a dire il segretario e vicepremier FI - parlare di un'alleanza di questo tipo". La Versiliana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev