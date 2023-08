Tajani: "Errore gravissimo lasciare uccidere Gheddafi, Libia scivolata nel caos"

16 agosto 2023

(Agenzia Vista) Lucca, 16 agosto 2023 "E' stato un errore gravissimo lasciare ammazzare Gheddafi, non sarà stato il campione della democrazia, ma finito lui, è arrivata in Libia e in Africa l'instabilità" politica dell'area. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato da Alessandro Sallusti alla Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca). Versiliana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev