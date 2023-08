Maltempo, Fedriga: Regione Friuli impegnata contro speculazioni a danno di chi ha perso tutto

04 agosto 2023

(Agenzia Vista) Trieste, 04 agosto 2023 "Abbiamo coinvolto tutte le categorie e le ringrazio perché hanno dato grande disponibilità, soprattutto in questo momento, sulla parte speculativa, in un momento in cui cittadini e imprese hanno bisogno di ricostruire. Dopo i danni del maltempo, è chiaro che è inaccettabile vedere comportamenti speculativi che vanno ad infierire su chi ha subito già un danno molto grave", le parole del presidente del Friuli Fedriga. / FvG Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev