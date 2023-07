Fugatti: Un libro per raccontare come ho vissuto i 5 anni alla guida della provincia di Trento

29 luglio 2023

(Agenzia Vista) Trento, 29 luglio 2023 "Ho pensato che poteva essere interessante per un cittadino trentino, al di là della politica, al di là che apprezzi o meno ciò che ho fatto come presidente della Provincia, il racconto di come ho vissuto quei momenti", le parole di Maurizio Fugatti a margine della presentazione del suo libro "La mia storia. Gente e terra trentina". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev