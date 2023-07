Maltempo, Musumeci: "Al via istruttorie per stato emergenza regioni colpite"

27 luglio 2023

(Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2023 "Risultano avviate le necessarie istruttorie da parte di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia e alcune hanno già presentato istanze preliminari. Non è ancora possibile quantificare le esigenze, considerato il territorio così vasto e la natura dei fenomeni che hanno avuto impatti così specifici. Dopo che il governo avrà dichiarato lo stato di emergenza nazionale, con ordinanze di protezione civile si potrà provvedere agli interventi, tra cui misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale e interventi anche strutturali per la riduzione del rischio residuo. Tutto questo nelle regioni del Nord". Così il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, nella sua informativa alla Camera in merito ai recenti eventi calamitosi. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev