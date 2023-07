Donazione di sangue, sinergia tra Avis, Anas e Polizia di Stato a Reggio Calabria

25 luglio 2023

(Agenzia Vista) Calabria, 25 luglio 2023 Reggio Calabria, Anas e Avis al fianco dell'associazione "Donatori Nati" della Polizia di Stato, per far crescere le donazioni di sangue e plasma, sempre più preziosi in questa stagione estiva. Il Presidente di DonatoriNati Calabria Carlo Figliomeni: “Fondamentale la sinergia istituzionale tra Anas, DonatoriNati e Polizia di Stato che con il suo claim “Esserci Sempre” ci insegna a non mollare mai". Il Responsabile della Struttura Territoriale Anas Francesco Caporaso: “Al fianco di DonatoriNati affinchè anche il nostro contributo possa aumentare la consapevolezza, soprattutto tra i giovani, che la donazione di sangue è gesto di altruismo e beneficio per l'intera società, per la sicurezza e la vita. Anas Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev