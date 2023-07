Gualtieri: "A Roma realizzeremo il termovalorizzatore più avanzato al mondo"

18 luglio 2023

(Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2023 “La quota indifferenziata dei rifiuti o va in discarica o va in termovalorizzatore. Le discariche consumano suolo, emettono metano e costano tantissimo da mantenere e bonificare. Avere un termovalorizzatore è più economico ed ecologico che mettere i rifiuti su un tir e mandarli ad uno lontano. Noi realizzeremo l'impianto più avanzato del mondo dal punti di vista delle performance ambientali. Il nostro impianto sarà parte di un ciclo di impiantistica. Il nostro è un piano complessivo all'insegna dell'ambiente, dell'efficienza nello smaltimento dei rifiuti e dell'economia circolare”, le parole del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine di una conferenza stampa in Campidoglio dal titolo “Perché sì al termovalorizzatore a Roma”, organizzata da Italia Viva in Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev