De Luca ancora contro Schlein: Che policromia, piano piano seguiremo tutto il cabaret

07 luglio 2023

(Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2023 "Che momento di policromia. Piano piano avremo modo di seguire questo cabaret che è stato messo in piedi in Regione Campania ma anche a livello nazionale.", le parole di Vincenzo De Luca in diretta sui social. / Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev