Bardi: Combattere spopolamento Basilicata, coinvolgere tutte le istituzioni

07 luglio 2023

(Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2023 "I dati Istat mettono in evidenza che fra vent'anni ci sarà una riduzione del 30% della forza lavoro. E chiaro che lo spopolamento nella nostra regione è iniziato già vent'anni fa. Sono state messe in atto delle iniziative per poterlo contrarre come anche l'iniziativa del bonus gas. È un modo per far sì che la popolazione rimanga sul nostro territorio. Però chiaramente è una delle cose che si sta facendo, quindi noi dobbiamo pensare al domani. Dobbiamo pensare a mettere in campo delle iniziative utili per il nostro territorio, per i nostri lucani. È intenzione della Regione fare una riunione in Basilicata degli Stati generali della natalità, dove coinvolgeremo una serie di istituzioni in modo da poter capire quelle che devono essere le politiche da mettere in atto per frenare questo spopolamento e soprattutto per frenare questa contrazione della forza lavoro che inevitabilmente ci sarà nel prosieguo", le parole del presidente della Basilicata Bardi sui dati Istat presentati alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev