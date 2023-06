Marattin (IV): "La storia del Mes è una menzogna populista, bisogna votare subito"

28 giugno 2023

(Agenzia Vista) Roma, 28 giugno 2023 “Non solo il Mes è stato ratificato da tutti, ma non c'è stata una persona in Europa che abbia ripetuto quanto detto in questo Paese a riguardo. Questa storia del Mes è una menzogna populista da dieci anni. Salvini disse che il Mes è una banca privata. Anche nei paesi in via di sviluppo chi dice una cosa del genere ha finito la carriera politica. Ci sono tante partite in corso, ma non si può utilizzare un argomento tanto falso e populista. Il Governo deve uscirne il prima possibile, noi siamo per votare subito. I populisti parlano alla pancia del Paese”, le parole di Luigi Marattin, Italia Viva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev