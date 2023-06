Foti (FdI): "Decreto Lavoro dà più soldi a lavoratori, il centrodestra mantiene le promesse"

27 giugno 2023

(Agenzia Vista) Roma, 27 giugno 2023 “Il Decrrto Lavoro dà più soldi ai lavoratori con il taglio del cuneo fiscale. Il centrodestra mantiene le promesse, e per questo continua a vincere le elezioni come in Molise”, le parole di Tommaso Foti, Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev