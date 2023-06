Alluvione Emilia Romagna, Musumeci: Figliuolo commissario per la ricostruzione

27 giugno 2023

(Agenzia Vista) Roma, 27 giugno 2023 "Per la ricostruzione in Emilia Romagna, nelle Marche e in Toscana, il presidente del Consiglio ha comunicato il nominativo che è quello del noto generale Figliuolo", le parole del ministro Musumeci nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il consiglio dei Ministri. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev