Salvini: "Voglio che fra 50 anni l'Italia sia un Paese green ma anche occupato"

25 giugno 2023

(Agenzia Vista) Rapallo, 24 giugno 2023 “I primi treni a idrogeno saranno funzionanti nel 2024. Quindi è accompagnare lo sviluppo del Paese, perché voglio che l'Italia sia un Paese Green ma occupato. Il Ponte nel 2023 ha senso, nel 2010 sarebbe stata un'opera di bravura italica, ma senza treni veloci in Sociali e Calabria non sarebbe stata la rete che c'è oggi. Contate su di me che io conto su di voi”, le parole Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in occasione del 52° Convegno Nazionale Giovani di Confindustria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev