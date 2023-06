Lotito (FI): "Sento dovere e onore di proseguire percorso tracciato da Berlusconi in Molise"

22 giugno 2023

(Agenzia Vista) Roma, 22 giugno 2023 “Sono onorato mi abbia nominato coordinatore in Molise, spero di non deluderlo. Giovedì prima dell'ultimo ricovero mi aveva chiamato, e io avevo riferito che auspicavo avremmo raggiunto la doppia cifra, speriamo ciò accada in sua memoria. Lui portò un miliardo in Molise per la viabilità. Io mi sento nell'obbligo di proseguire il percorso tracciato da Berlusconi in Molise”, le parole di Claudio Lotito, Forza Italia, dopo la riunione dei gruppi parlamentari del partito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev