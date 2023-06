Conte: Su Mes e Decreto Lavoro il Governo è allo sbando

21 giugno 2023

(Agenzia Vista) Molise, 21 giugno 2023 "Il governo è allo sbando sul Mes contraddizione tra Giorgetti e la Meloni, con ulteriore rinvio. Decreto lavoro in sede di conversione mancano i numeri alla maggioranza. In tutto questo caos nessuna misura per il caro vita", le parole di Giuseppe Conte a Riccia, Campobasso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev