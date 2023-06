Urso: "Il mondo dell'informazione può dare il sostegno più grande all'Emilia-Romagna"

15 giugno 2023

(Agenzia Vista) Roma, 15 giugno 2023 “Mi sono recato in Emilia-Romagna, abbiamo predisposto altre misure che mi auguro saranno significative per consentire a chi è stato più colpito di tornare il prima possibile in attività. Il maggiore sostegno lo potete dare voi dell'informazione, facendo capire ai turisti dal mondo che si può andare negli stabilimenti balneari, negli alberghi dell'Emilia-Romagna”, le parole del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'Assemblea di Confcooperative, all'Auditorium Parco della Musica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev