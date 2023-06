Schlein: "Siamo qui a supportare questo Pride, sbagliato non ci sia la Regione Lazio"

10 giugno 2023

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2023 “Il Partito Democratico sarà sempre nei luoghi della tutela e della promozione dei diritti a partire dal matrimonio equalitario, dalle adozioni, dal riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali. Siamo qui con i nostri corpi per esserci, sbagliato non ci sia la Regione Lazio. Non dimentichiamo che chi oggi governa l'Italia è chi ha affondato la legge Zan”, le parole della segretaria del PD Elly Schlein, inoccasione della parata del Roma Pride. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev