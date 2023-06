Giulia Tramontano, la commozione della comunità di Sant'Antimo alla fiaccolata

09 giugno 2023

(Agenzia Vista) Napoli, 09 giugno 2023 Il racconto della fiaccolata che si è svolta a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, per Giulia Tramontano, 29enne incinta uccisa dal compagno a Senago, a Milano. Migliaia di persone si sono radunate in piazza, presenti anche le autorità cittadine e il presidente della Regione Campania De Luca. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev