Dispersione scolastica, Valditara presenta Agenda Sud: Introduciamo nuove metodologie didattiche

09 giugno 2023

(Agenzia Vista) Calabria, 09 giugno 2023 "Introduzione dunque di nuove metodologie didattiche. Sperimenteremo con l'aiuto dell'Invalsi, con l'aiuto dei tecnici in queste scuole nuove metodologie didattiche. Una scuola aperta a tutti e più vicina ai ragazzi. Una scuola aperta tutto il giorno. Attività, dunque, extracurricolari e attività anche nei periodi di sospensione delle lezioni. Orario delle lezioni più flessibile per offrire agli studenti la possibilità di continuare ad imparare.", le parole del ministro Valditara presentando Agenda Sud in Calabria. / Ministero Istruzione Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev