Zelensky: Situazione catastrofica nei territori occupati nella regione di Kherson

08 giugno 2023

(Agenzia Vista) Kiev, 08 giugno 2023 La situazione nei territori occupati nella regione di Kherson è catastrofica. Gli occupanti hanno abbandonato le persone in condizioni terribili: sui tetti in territori allagati e senza acqua. Questo è un deliberato crimine della Russia che dopo l'attacco terroristica massimizza i danni. Ora abbiamo bisogno di una risposta chiara e rapida da parte del mondo su quanto sta accadendo. È persino impossibile stabilire con certezza quante persone nel territorio temporaneamente occupato della regione di Kherson possano morire senza soccorsi, senza acqua potabile, senza cibo, senza cure mediche", le parole di Zelensky in un video postato sui social. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev