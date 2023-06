Fontana ricorda Jole Santelli: Esempio di coraggio e passione civile

07 giugno 2023

(Agenzia Vista) Roma, 07 giugno 2023 "A quasi tre anni dalla sua scomparsa, rendiamo omaggio a Jole Santelli ripercorrendo le tappe della sua attività politica e istituzionale e ricordando il suo esempio di coraggio e di passione civile al servizio della comunità. Avvocato, è stata deputata di Forza Italia e del Popolo delle Libertà per cinque legislature, dal 2001 fino al marzo 2020. In questi anni è stata componente di numerose commissioni permanenti, nonché di commissioni bicamerali e d'inchiesta. Orgogliosa delle sue radici calabresi per tutta la sua carriera politica, Jole Santelli ha profuso un instancabile e costante impegno a favore dello sviluppo della sua terra e, più in generale, del Mezzogiorno", le parole del presidente della Camera Fontana a una cerimonia in memoria di Jole Santelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev