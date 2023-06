Biden: Senza accordo sul bilancio effetti sarebbero stati catastrofici

04 giugno 2023

(Agenzia Vista) Usa, 04 giugno 2023 "L'approvazione di questo accordo sul budget è stato fondamentale. La posta in gioco non avrebbe potuto essere più alta se non fossimo riusciti a raggiungere un accordo sul bilancio. Niente sarebbe stato più irresponsabile. Niente sarebbe stato più catastrofico. La nostra economia sarebbe caduta in recessione. I conti pensionistici di milioni di americani sarebbero stati decimati. e 8 milioni di americani avrebbero perso il lavoro", le parole di Joe Biden in un messaggio ai cittadini. / Fb Biden Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev