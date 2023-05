Urso: "Subito un miliardo di capitale per il fondo sovrano strategico del Ddl Made in Italy"

31 maggio 2023

(Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2023 “Il fondo sovrano del Ddl Made in Italy partirà con un miliardo di capitale ma sarà aperto sin da subito all'intervento di fondi pubblici e privati italiani e stranieri, che intendano con noi investire sulle filiere strategiche italiane. Oggi è una giornata significativa per il Made in Italy, il prodotto e l'impresa italiana. L'Italia cresce più degli altri grandi Paesi del mondo occidentale. Credo non accadesse da qualche decennio”, le parole Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della presentazione della mostra Red in Italy - i colori del rosso nel design italiano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev