Barelli (FI): "Dopo queste elezioni le cose per il Governo e il centrodestra vanno molto bene"

29 maggio 2023

(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2023 “Credo che una città come Ancona sia simbolo di un centrodestra vincente in Italia. Anche in Toscana, ad esempio, ci davano perdenti in alcuni comuni. Anche la vittoria di Brindisi è molto significativa. Se aggiungiamo anche quanto accaduto in Sicilia mi sembra che le cose per centrodestra e Governo vadano molto bene”, le parole di Paolo Barelli, Forza Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev