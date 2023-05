Gualtieri: "Si possono lanciare messaggi forti anche in modo rispettoso di monumenti e ambiente"

26 maggio 2023

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2023 “Un'opera molto bella, di un grande artista. Che sta dentro una delle fontane più belle e importanti del mondo. E manda un messaggio molto forte: la realtà dei cambiamenti climatici e la necessità dell'umanità di unirsi e reagire. La dimostrazione che si possono lanciare messaggi forti e importanti in modo rispettoso dei monumenti e dell'ambiente. Noi siamo tra le 100 città europee selezionate per raggiungere gli obiettivi della neutralità climatica in anticipo. Ma serve che tutti ne prendano piangente coscienza. Credo che quest'opera dimostri che si può fare con messaggi che uniscono la bellezza dell'opera d'arte, la sostenibilità di un'installazione che rispetta il monumento e la forza di un messaggio che deve parlare e scuotere le coscienze di tutti”, le parole del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della inaugurazione dell'installazione di Giangaetano Patanè “Gli ultimi cinque pesci del mare” nella Fontana della Barcaccia a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev