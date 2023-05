Borrell: "Aiuti militari a piccole dosi prolungherebbero solo la guerra, serve sostegno deciso"

24 maggio 2023

(Agenzia Vista) Bruxelles, 23 maggio 2023 "Non c'è nessuna stanchezza negli aiuti a Kiev, anzi quello che dobbiamo fare è attrezzarla con gli strumenti necessari perché possa difendersi in modo efficace il prima possibile. A piccole dosi servirebbe solo a prolungare la guerra. L'Ucraina ha bisogno di un aiuto decisivo, i ministri sono determinati a darglielo". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, in conferenza stampa al termine del consiglio Difesa. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev