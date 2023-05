Toti (Liguria): "Condivisibile la proposta di cabine di regia con le singole Regioni"

18 maggio 2023

(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2023 “Ritengo condivisibile la proposta del Ministro Fitto sulle cabine di regia per le singole regioni per valutare insieme la dotazione europea complessiva per i prossimi anni. Andando regione per regione sarà più facile la programmazione", Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev