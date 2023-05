De Luca (Campania): "È come se scippassero i fondi al sud, sono i ministeri che non spendono"

18 maggio 2023

(Agenzia Vista) Roma, 18 maggio 2023 “Dieci mesi che non si sbloccano i fondi. Quindi? È come uno scippo al sud. Dateci le risorse, perché abbiamo già perso dieci mesi. Il passato dimostra che chi non spende sono i ministeri. Quindi che si fa? Togliamo le risorse ai Ministeri?”, le parole del Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, dopo la Conferenza Stato-Regioni con il Ministro Fitto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev