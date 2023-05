Salva donna da stupro, Fontana consegna onorificenza a 94enne: "Ha dimostrato grande senso civico"

16 maggio 2023

(Agenzia Vista) Milano, 16 maggio 2023 "Abbiamo consegnato questa Rosa Camuna al signor Bruno per dirgli grazie - ha affermato Fontana - ha dimostrato grande senso civico, credo che il suo sia stato un gesto eroico e dettato dal rispetto dei propri concittadini e dei valori che dovrebbero essere a base di una società". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo aver incontrato a Palazzo Lombardia, Bruno, il 94enne che la scorsa settimana è in intervenuto con una pistola scacciacani in aiuto alla vicina di casa, vittima di una violenza nella sua abitazione in via Washington. Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev