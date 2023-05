Urso: "Non utilizzeremo le risorse del Pnrr per l'industria per le armi"

15 maggio 2023

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2023 “Non utilizzeremo le risorse del Pnrr per l'industria per le armi. Noi utilizzeremo le risorse del Pnrr per sviluppare e rendere pi resiliente economia e società italiana. Con risorse che sarà possibile reindirizzare dopo un confronto con la Commissione Europea, molti capitoli riguarderanno proprio il mio dicastero”, le parole del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, a margine del convegno "Il commercio oggi e DOMANI”, organizzato da Confesercenti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev