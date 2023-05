Francia-Italia, Meloni: "Non proficuo usare relazioni internazionali per risolvere problemi interni"

10 maggio 2023

(Agenzia Vista) Praga, 10 maggio 2023 Cosa succede con Parigi? "Non ho novità, devo presumere siano discussioni legate alla politica interna. E' l'unica spiegazione sensata a quello che sta accadendo. Non credo sia molto proficuo utilizzare le relazioni internazionali per risolvere i propri problemi di politica interna. Ognuno fa le scelte che vuole fare, io continuo a fare serenamente il mio lavoro". Lo ha detto Giorgia Meloni, a margine dell'incontro con il presidente ceco Pavel, a proposito delle critiche all'Italia sui migranti da parte del partito di Macron. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev