Taormina Arte, il direttore artistico Venezi: "Stagione di grande cambiamento e rilancio"

09 maggio 2023

(Agenzia Vista) Roma, 09 maggio 2023 “Oggi l'obiettivo è di comunicare una stagione di grande cambiamento per la fondazione Taormina Arte, che torna a produrre propri contenuti. Non solo a ospitarne. Avremo due festival, del cinema e Taormina Arte, questo sarà multidisciplinare e avrà nomi molto importanti. Operazione di rilancio importante anche per il territorio”, le parole del Direttore Artistico di Taormina Arte, Beatrice Venezi, a margine della tavola rotonda dal titolo “Fondazione Taormina Arte e Sicilia: la stagione del cambiamento” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev