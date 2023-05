Conte: Ad oggi non ci sono condizioni per alleanza strutturale con Pd, ma c'è dialogo

08 maggio 2023

(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2023 "Ho detto che non possiamo noi decidere di vertice di fare un'alleanza, noi facciamo un percorso, abbiamo una forza autonoma, il Pd è una forza autonoma. C'è un dialogo, ma non è pensabile. Oggi non ci sono le condizioni per un'alleanza strutturale", le parole di Giuseppe Conte nel corso del suo tour elettorale per le amministrative in Campania. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev